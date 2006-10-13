AgnostoLibertarianTechnoGeek

My new favorite ejaculation
Also from the Penn Jillette radio show:
"Jesus Christ puking on a monkey!"
And btw, for you disgustingly minded folks...
ejaculation (n.): A sudden short exclamation, especially a brief pious utterance or prayer.
"Jesus Christ puking on a monkey!"
And btw, for you disgustingly minded folks...
ejaculation (n.): A sudden short exclamation, especially a brief pious utterance or prayer.
11 Comments:
Premature ejaculation is one of the most common sexual dysfunctions in men under a certain age.There are multiple methods of treatment when
it comes to premature ejaculation, some of them in the form of medicines, some in the form of specialized techniques, and some in the form of herbal supplements.
The Easy way to prevent premature ejaculation.Anti Premature Ejaculation.Stop Premature Ejaculation
By sexual-problems, at 6:06 AM
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