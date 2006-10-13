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AgnostoLibertarianTechnoGeek

Friday, October 13, 2006

My new favorite ejaculation

Also from the Penn Jillette radio show:

"Jesus Christ puking on a monkey!"

And btw, for you disgustingly minded folks...

ejaculation (n.): A sudden short exclamation, especially a brief pious utterance or prayer.

posted by David at 10/13/2006 03:52:00 PM

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