AgnostoLibertarianTechnoGeek

Do not vote!
The Voting Ritual by Butler Shaffer
"if voting changed anything, they’d make it illegal" -- Emma Goldman
To create a system which, by definition, enjoys a legal monopoly on the use of force, and then allow that system to become the judge of its own authority, is an error of such enormity that one can only wonder why grown men and women would be surprised to discover such powers being “abused.” Creating the system is the abuse. Directing our criticism to members of the present cast while overlooking the backers of the play – who have substitute performers waiting in the wings – exceeds the bounds of innocence. It is like placing a bowlful of candy in front of a number of small children, and expecting the candy not to be touched in your absence.
"if voting changed anything, they’d make it illegal" -- Emma Goldman
18 Comments:
Articulate, but I don't see how turning a blind eye to a problem would do anything to make it go away. Quite the contrary.
Pro Solution
By Anonymous, at 6:43 PM
I guess if the "system" were a closed monolithic bureaucracy, impregnable, unquestioned and completely disconnected from human civil society then I guess that quote could make sense.
The fact is that people are equally free to participate in politics or sit on their fat cynical arses.
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